Covid oggi Emilia, 850 contagi e 9 morti: bollettino 23 novembre

Sono 850 i nuovi contagi da Coronavirus oggi martedì 23 novembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9 morti nella Regione. Da inizio pandemia i decessi sono stati 13.719 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 20.041 tamponi molecolari, per un totale di 6.483.463. A questi si aggiungono anche 16.744 test antigenici rapidi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 2,3%. Da ieri sono guarite 275 persone. In isolamento a casa 14.775 persone nella Regione. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 63, 6 in più rispetto a ieri, 553 quelli negli altri reparti Covid, 4 in meno.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 221 nuovi casi, seguono Modena a 108 e Rimini a 100. C’è, poi, Cesena a 84, Ravenna a 71, Forlì a 67, Imola a 55, Piacenza a 53, Reggio Emilia a 52, Ferrara a 36 e Parma a 3.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 7.245.929 dosi; sul totale sono 3.543.686 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 396.581.