Covid oggi Emilia Romagna, 46 contagi e 2 morti: bollettino 2 luglio

Sono 46 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti che porta il numero totale di vittime nella Regione a 13.264. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 18.574 tamponi, di cui 11.189 rapidi, con una percentuale di positività allo 0,2%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di circa 30 anni. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 194. In isolamento a casa 2.510 persone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22, due in meno, 175 quelli negli altri reparti Covid, quattro in meno.

La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 12 nuovi casi, seguono Modena con 10, Ravenna con 7, Bologna e Rimini con 4 casi ciascuna. Reggio Emilia e Cesena, entrambe a 3, mentre un solo caso a Piacenza, Ferrara e Forlì.