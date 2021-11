Covid oggi Emilia Romagna, 549 contagi e 8 morti: bollettino 10 novembre

Sono 549 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 novembre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri si registrano 8 morti per un totale da inizio pandemia di 13.637 decessi nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 28.988 tamponi, di cui 14.036 rapidi, con un tasso di positività dell’ 1,9%.

La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 109 nuovi casi, seguita da Bologna (88), Forlì (65) e Rimini (63); poi Cesena (48), Circondario Imolese (46), Ferrara (38). Quindi Reggio Emilia (31), Piacenza (30), Modena (18), e infine Parma (13)”.

In isolamento a casa 8.632 persone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 41, 1 in più rispetto a ieri, 350 quelli negli altri reparti Covid, 12 in più rispetto a ieri.