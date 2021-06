Sono 55 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 23 giugno. Nessun altro morto da ieri. I guariti da ieri sono stati 517. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 8.704 tamponi molecolari e 7.725 rapidi. Nella Regione da inizio pandemia sono morte 13.250 persone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32, due in meno rispetto a ieri, 203 quelli negli altri reparti Covid, 5 in meno.