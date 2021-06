Covid oggi Emilia Romagna, 64 contagi e un morto: bollettino 28 giugno

Sono 64 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 28 giugno. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Sono stati 8.379 i tamponi eseguiti da ieri con una percentuale di positività dello 0,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 28, gli stessi di ieri, 191 quelli negli altri reparti Covid, 6 in più. In isolamento a casa 3.253 persone perché con sintomi lievi o asintomatici. Tra le province con il maggior numero di contagi Parma a 28 e Modena a 15, Bologna a 9 e Reggio Emilia a 4. Ravenna e Cesena, entrambe con 2 nuovi casi, e Piacenza, il circondario Imolese, Forlì e Rimini, tutte con un caso ciascuna. Nessun nuovo contagio registrato a Ferrara. Continua, infine, la campagna vaccinale anti-Covid. A oggi sono 1.381.358 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.