Continua a scendere il numero delle vittime per Covid e la pressione sugli ospedali in Francia. Nelle ultime 24 ore 60 persone sono morte a causa del Coronavirus, secondo quanto riferito dalla Sanità pubblica francese. Al momento i pazienti contagiati in ospedale sono 7.801, 304 dei quali ricoverati nelle ultime 24 ore. Lunedì erano 7.980. Attualmente sono 1.524 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.