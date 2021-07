Covid oggi Francia, 6950 contagi e 22 morti: bollettino 13 luglio

Sono 6950 i contagi da coronavirus in Francia oggi, 13 luglio, secondo i dati del bollettino. Continua a calare la pressione sugli ospedali francesi, dove al momento restano ricoverate 7.076 persone malate di Covid-19 contro le 7.137 di ieri, come riporta il sito di ‘Le Figaro’, precisando che 246 persone che hanno contratto il virus sono state ricoverate nelle ultime 24 ore. Anche il numero dei ricoveri in rianimazione è in calo, passando da 957 a 933. Sono infine 22 i decessi in più rispetto a ieri, per un bilancio di 84.902 morti in ospedale dall’inizio della pandemia.