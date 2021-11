Covid oggi Francia, in arrivo nuove misure

Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, annuncerà oggi una serie di misure destinate a contrastare la nuova ondata di contagi da Coronavirus. Tra queste l’accelerazione della campagna vaccinale: la dose di richiamo sarà aperta a tutta la popolazione, anticipa Bfmtv, l’intervallo di tempo che la separa dalla seconda dose sarà ridotto a cinque mesi dai sei attuali. La validità dei test Pcr scenderà a 24 ore dalle 72 attuali, l’uso della mascherina tornerà obbligatorio in tutte le sedi che accolgono il pubblico e all’esterno in caso di grosse concentrazioni di persone. A scuola nel caso di un positivo alla materna o alle elementari la classe non verrà più sistematicamente chiusa ma gli alunni verranno sottoposti a test. I negativi torneranno a frequentare. Per fare la terza dose di vaccino il tempo a disposizione sarà di sette mesi, quindi il Green Pass non sarà più valido.