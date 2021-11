Covid oggi Francia, “la quinta ondata va a velocità della luce”

La quinta ondata di Covid in Francia procede alla ”velocità della luce”. Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese Gabriel Attal, parlando di ”aumento a un ritmo allarmante” dei contagi. Secondo le autorità sanitarie la media di sette giorni dei nuovi casi in Francia ha raggiunto ieri i 17.153, rispetto ai 9.458 di una settimana prima, con un aumento dell’81%. L’ultimo aumento di sette giorni è tre volte l’aumento medio dei casi registrati nelle tre settimane precedenti, con un’accelerazione esponenziale dei contagi.”C’è un aumento molto forte dei contagi, ma sappiamo anche che in Francia abbiamo una copertura vaccinale molto ampia – ha affermato Attal -. Sembra che siamo più avanti dei nostri vicini per quanto riguarda i booster”.

Il portavoce del governo di Parigi ha anche sottolineato come l’introduzione da parte della Francia di un lasciapassare sanitario in estate prima di altri Paesi ha contribuito a tenere sotto controllo il Covid.