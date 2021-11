Covid oggi Francia, Macron: “Lockdown no vax non necessario”

“Non è necessario” in Francia imporre un lockdown per i non vaccinati contro Covid 19, sul modello dell’Austria. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, ritenendo il certificato sanitario sufficiente per incoraggiare a vaccinarsi e allo stesso tempo arginare la pandemia.

“I Paesi che confinano i non vaccinati sono quelli che non hanno istituito il certificato sanitario. Questa misura non è quindi necessaria in Francia”, ha spiegato Macron in un’intervista rilasciata a ‘La Voix du Nord’. “D’altra parte – ha aggiunto – penso che noi tutti dovremmo fare da ambasciatori per la vaccinazione. Lo vedo, parlare in pubblico ha i suoi limiti. Aiutatemi a convincere chi è restio, chi si è chiuso in una sfiducia solitaria”.