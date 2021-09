Covid oggi Friuli, 110 contagi e 2 morti: bollettino 30 settembre

Sono 110 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. Registrati inoltre altri due morti: si tratta di una donna di 85 anni di Trieste deceduta in ospedale e una donna di 92 anni di Rive D’Arcano deceduta in ospedale. 4.640 i tamponi molecolari effettuati, con una percentuale di positività del 2,31%. Sono inoltre 5.995 i test rapidi antigenici realizzati (0,05%). 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 42. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

I decessi complessivamente ammontano a 3.821, con la seguente suddivisione territoriale: 824 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.900, i clinicamente guariti 46, mentre le persone in isolamento sono 948. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 113.764 persone (il totale è stato ridotto di 3 unità a seguito della revisione di 2 test positivi e di un test antigenico non confermato dal tampone molecolare) con la seguente suddivisione territoriale: 23.187 a Trieste, 52.506 a Udine, 22.843 a Pordenone, 13.642 a Gorizia e 1.586 da fuori regione.

Non si segnalano contagi tra il personale del Servizio sanitario regionale, mentre si registrano 28 contagi (tutti vaccinati e asintomatici) tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani nell’area di Trieste e 4 contagi tra gli operatori (3 a Trieste e uno a Udine).