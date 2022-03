Covid oggi Fvg, 1.064 contagi e 4 morti: bollettino 25 marzo

(Adnkronos) – Sono 1.064 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 25 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. Nel dettaglio, su 5.410 tamponi molecolari sono stati rilevati 355 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,56%. Sono inoltre 6.272 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 709 casi (11,30%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 2, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 126, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (19,08%), seguita dalla 50-59 (17,20%) e 30-39 (13,25%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone: una donna di 99 anni di Cormons (deceduta in Rsa), un uomo di 92 anni di Trieste (deceduto in casa), un uomo di 90 anni di Sesto al Reghena (deceduto in ospedale) e un uomo di 81 anni di Udine (deceduto in ospedale).

Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.897, con la seguente suddivisione territoriale: 1.203 a Trieste, 2.321 a Udine, 932 a Pordenone e 441 a Gorizia. I totalmente guariti sono 300.917, i clinicamente guariti 177, mentre le persone in isolamento risultano essere 22.148. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 328.267 persone.