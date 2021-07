Covid oggi Fvg, 6 contagi: bollettino 11 luglio

Sono 6 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 11 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Cinque nuovi casi sono stati rilevati su 1.405 tamponi molecolari con una percentuale di positività dello 0,36%. Sono inoltre 1.421 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,07%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 4, come comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Non si registrano positività tra il personale del Sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani né tra i rientranti dall’estero.