Sono 70 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 5 giugno. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Da ieri sono stati fatti in Regione 4.657 tamponi molecolari e 2.830 antigenici. Da ieri i guariti sono stati 62. Una persona risulta ricoverata in terapia intensiva, mentre i ricoveri in altri reparti scendono a 30. Da inizio pandemia i decessi sono stati 3.792.