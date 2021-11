Covid oggi Fvg, 782 nuovi contagi e 5 morti: bollettino 24 novembre

Sono 716 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 24 novembre, in Friuli Venezia Giulia, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Eseguiti 8.959 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 7,99%. Sono inoltre 15.860 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 66 casi (0,42%). Nella giornata odierna si registrano 5 decessi: si tratta di due uomini di Trieste, rispettivamente di 81 e 73 anni, deceduti in ospedale, di un uomo di Muggia, di 74 anni, deceduto in una residenza per anziani, di una donna di 101 anni, di Pasiano di Pordenone, deceduta in ospedale, e di un uomo di Tavagnacco, di 75 anni, deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26, mentre i pazienti in altri reparti sono 232.

I decessi complessivamente ammontano a 3.948, con la seguente suddivisione territoriale: 897 a Trieste, 2.040 a Udine, 699 a Pordenone e 312 a Gorizia. I totalmente guariti sono 117.362, i clinicamente guariti 131, mentre quelli in isolamento risultano essere 5.969. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 127.668 persone (il totale dei casi positivi è stato ridotto di 8 unità a seguito di 5 test antigenici non confermati dal successivo tampone molecolare e a seguito di 3 test positivi rimossi dopo revisione del caso) con la seguente suddivisione territoriale: 29.537 a Trieste, 55.950 a Udine, 24.770 a Pordenone, 15.647 a Gorizia e 1.764 da fuori regione.

Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un assistente sanitario, un infermiere, un operatore socio sanitario e tre tecnici di laboratorio dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; di un amministrativo, un infermiere e un operaio tecnico specializzato dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale; di un dirigente medico e un infermiere dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

Sono stati rilevati 15 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (Muggia, Gorizia, Grado, Cordenons, Trieste e San Daniele del Friuli) ed è stata riscontrata la positività di 3 operatori all’interno delle strutture (San Dorligo della Valle, Udine e Nimis). Infine si registra il contagio di una persona rientrante in Friuli Venezia Giulia.