Covid oggi Gb, medici: “Governo volontariamente negligente”

I medici britannici accusano il governo di comportamento “volontariamente negligente” di fronte alla pandemia di Covid 19. L’accusa del presidente della British Medical Association (Bma) Chaand Nagpaul, arriva dopo che il ministro della sanità Sajid Javid ha ammesso ieri che si rischia di arrivare a 100mila contagi al giorno, ma ha escluso di passare al piano B, che impone una serie di restrizioni, come l’obbligo di indossare le mascherine, il ritorno al lavoro online e l’uso del Green pass.

“Il governo aveva detto che avrebbe implementato il piano B per impedire al Servizio sanitario nazionale (Nhs) di essere sopraffatto. Come medici in prima linea affermiamo categoricamente che questo momento è arrivato”- ha dichiarato Nagpaul- per stessa ammissione del ministro della sanità avremo presto 100mila casi al giorno mentre già adesso abbiamo lo stesso numero di morti di marzo, quando eravamo in lockdown. E’ incredibilmente preoccupante che il governo non voglia agire immediatamente per salvare vite e proteggere l’Nhs”.