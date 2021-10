Covid oggi Gb, niente lockdown ma l’inverno “sarà duro”

Covid in Gran Bretagna, come ha spiegato un portavoce di Downing Street si esclude di imporre un nuovo lockdown completo per contenere la diffusione del coronavirus, ma, a detta del ministro della Salute Sajid Javid, ci si “aspetta un inverno particolarmente duro”.

Secondo quanto riportato da Sky News, infatti, Javid ha detto ai parlamentari che c’è “un’enorme pressione” sul servizio sanitario in Inghilterra” anche per “la carenza di personale”. Nelle prossime due settimane, ha detto il ministro, verrà svelato il piano messo a punto con il sistema sanitario nazionale per affrontare i mesi invernali. Previsti “finanziamenti aggiuntivi”.