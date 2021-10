Covid oggi Gb, oltre 40mila contagi e 28 morti: il bollettino

Sono 40.224 i contagi da coronavirus in Gran Bretagna, secondo l’ultimo bollettino covid-19 delle autorità sanitarie britanniche. Sono stati registrati inoltre altri 28 morti. Il dato dei nuovi casi è in sensibile aumento rispetto ai 35.077 registrati lunedì scorso. Sul fronte della campagna vaccinale, domenica sono state somministrate 22.106 prime dosi e 19.451 seconde dosi. Per quanto riguarda invece la sola Inghilterra, oltre un terzo della popolazione over 80 ha ricevuto la terza dose di vaccino. Si tratta di 923mila persone (34%), su un totale di 2,7 milioni.