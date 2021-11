Covid oggi Germania, Merkel: “Drastico aumento contagi”

Covid in Germania e aumento dei contagi, Angela Merkel ha chiesto una riunione d’urgenza con i premier dei diversi Land tedeschi dopo che il Paese ha registrato un nuovo numero record di casi quotidiani. Il virus “si sta diffondendo in modo drastico”, ha detto il portavoce del governo Steffen Seilbert affermando che è necessaria una “risposta rapida ed unita”.

“Il virus non tiene conto di processi politici e periodi di transizione”, ha poi aggiunto, riferendosi al fatto che la Merkel è cancelliere uscente in attesa che si formi il nuovo governo tedesco, e sottolineando che Merkel è impegnata in intense discussioni con ministri, esponenti dei governi regionali e dei partiti della possibile futura coalizione di governo.

La Cancelliera ha più volte detto di essere pronta ad una conferenza dei premier regionali che finora non hanno dato il loro consenso unitario. Una delle cose da affrontare, secondo la cancelliera, sono misure per aumentare il ritmo delle vaccinazioni. Merkel vorrebbe anche fissare un limite, legato al numero dei ricoveri, oltre il quale scatterebbero restrizioni aggiuntive. Oggi si sono sfiorati i 40mila contagi quotidiani in Germania.