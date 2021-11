Covid oggi Germania, Robert Koch Institute chiede più restrizioni

Contro la quarta ondata di contagi covid, in Germiania servono nuove restrizioni, restrizioni ampie alla vita pubblica per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. E’ l’appello ”urgente” che arriva dal Robert Koch Institute (Rki), l’istituto incaricato di monitorare l’andamento della pandemia in Germania, dopo aver registrato un record di incidenza del Covid-19 su 236,7 persone ogni 100mila. L’istituto sanitario chiede che vengano ”cancellati o vietati i grandi eventi dove possibile”. E che ”siano ridotti tutti gli altri contatti non essenziali”. Nelle prossime ore è prevista una conferenza stampa congiunta del ministro della Sanità Jens Spahn e del presidente dell’Rki Lothar Wieler, come anticipa la Dpa.

In Germania, colpita da una quarta ondata della pandemia, sono più di 4,9 milioni i casi di coronavirus confermati dallo scoppio della crisi sanitaria. Nelle ultime 24 ore sono 48.640 i contagi confermati, mentre sono 191 le persone che hanno perso la vita per complicanze.