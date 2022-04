Covid oggi in Sardegna, 1.780 contagi e 4 morti: bollettino 7 aprile

(Adnkronos) – Sono 1.780 i contagi da coronavirus registrati in Sardegna nel bollettino Covid di oggi, 7 aprile, dove sono segnalate anche quattro vittime. I nuovi casi positivi sono stati confermati da 350 tamponi molecolari e 1.430 antigenici, su un totale di 10.963 test processati. Con un posto letto occupato in più, sale a 25 il numero dei pazienti in terapia intensiva mentre sono diminuiti (-12) i ricoveri in area medica: oggi sono 311. Sono 29.748 i casi di isolamento domiciliare in Sardegna, 2020 in meno rispetto all’aggiornamento di ieri. Le vittime delle ultime 24 ore sono una donna di 82 anni e un uomo di 83 del Sud Sardegna e due uomini di 90 e 91 del Sassarese.