Covid oggi in Sardegna, 2.951 contagi e 10 morti: bollettino 29 marzo

(Adnkronos) – Sono 2.951 i contagi registrati oggi, 29 marzo 2022, in Sardegna. Il dato emerge dal bollettino Covid della regione dove risultano anche dieci decessi. I nuovi contagi sono stati confermati da 355 tamponi molecolari e 2.596 antigenici: in totale sono stati processati 16.937 test. Aumentano i ricoveri con due nuovi ingressi nelle terapie intensive (23 in totale) e altri tre nell’area medica (dove si arriva a 325 pazienti. Con 369 nuovi casi sale a 30.541 il numero di persone in isolamento domiciliare.

I nuovi decessi arrivano tutti dal centro-sud dell’Isola: una donna di 85 anni e quattro uomini di 73, 81, 88 e 91 dal Cagliaritano, una 93enne e un 78enne dal Sud Sardegna e abitavano nell’Oristanese due donne di 95 e 98 anni e un 95enne.