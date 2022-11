Covid oggi in Sardegna, 822 contagi e un morto: bollettino 29 novembre

(Adnkronos) – In Sardegna si registrano oggi, 29 novembre 2022, 822 ulteriori contagi confermati di positività al covid (di cui 715 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4555 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 4 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 92 ( – 6 ). 6002 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 358 ). Si registra il decesso di due donne di 92 e 93 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.