Covid oggi India, somministrata miliardesima dose vaccino

L’India ha somministrato la sua miliardesima dose di vaccino anti-Covid, traguardo essenziale per un paese che punta a completare entro fine anno la campagna di piena immunizzazione per i suoi 944 milioni di adulti. Nel paese si somministrano al momento circa 5 milioni di dosi al giorno dopo il picco dei 25 milioni raggiunto in un solo giorno a settembre. In otto stati il 100% degli adulti ha ricevuto la prima dose. “Gratitudine ai medici, infermieri e tutti coloro che hanno lavorato a questa impresa”, ha twittato il premier Narendra Modi.