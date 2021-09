Covid oggi Israele, 10mila contagi: bollettino, incidenza oltre 6%

Sono più di 10.000 i nuovi contagi da coronavirus in Israele resi noti oggi secondo il bollettino covid-19 delle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali sottolineando che il tasso di positività è salito al 6,09 per cento. Gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute israeliano parlano di 10.774 persone risultate positive al test per il coronavirus. Attualmente sono 82.028 i casi attivi di Covid-19 in Israele, con 1.117 ricoverati di cui 673 in gravi condizioni.

Più di 2,9 milioni di israeliani hanno già ricevuto una terza dose del vaccino contro il coronavirus.