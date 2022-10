Covid oggi Italia, 11.606 nuovi casi e 39 morti: bollettino 24 ottobre

(Adnkronos) – Sono 11.606 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 39 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 80.319 tamponi tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 14,4% (15,7% ieri con 161.787 tamponi). In crescita i ricoveri (+107 per un totale di 7.124) mentre sono in leggero calo le persone ricoverate in terapia intensiva (-3 per un totale di 226).

LAZIO – Sono 1.535 i nuovi contagi registrati oggi, 24 ottobre 2022, nel Lazio su 2.312 tamponi molecolari e 8.632 tamponi antigenici per un totale di 10.944 test. Lo riferisce il bollettino della Regione, che segnala anche 2 decessi (+2), 646 ricoverati (+16), 29 terapie intensive (-2) e +2.691 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%. I casi a Roma città sono a quota 998. Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 350 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 342 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono 306 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 5 sono 116 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 6 sono 135 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 227 nuovi casi: la Asl di Frosinone registra 61 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24 ore; la Asl di Latina 106 nuovi casi e 0 decessi; la Asl di Rieti 33 nuovi casi e 0 decessi e la Asl di Viterbo conta 27 nuovi casi e 0 decessi.

SARDEGNA – In Sardegna si registrano oggi 235 ulteriori contagi da coronavirus, di cui 194 diagnosticati con tampone antigenico. Lo riporta il bollettino della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1448 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 93 (+3). 8341 sono i casi di isolamento domiciliare (+82). Non si registrano decessi.