Covid oggi Italia, 11.976 contagi e 113 morti: bollettino 8 agosto

(Adnkronos) – Sono 11.976 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 8 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 113 morti.

Ecco i dati regione per regione:

LAZIO – Sono 1.334 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 agosto 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. “Oggi nel Lazio su 1.772 tamponi molecolari e 6.799 tamponi antigenici per un totale di 8.571 tamponi, si registrano 1.334 nuovi casi positivi (-1.127), sono 8 i decessi (+4), 950 i ricoverati (+40), 57 le terapie intensive (+2) e +7.830 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,5%. I casi a Roma città sono a quota 792″ comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 299 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 235 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono 258 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 53 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 5 sono 89 i nuovi casi e 0 i decessi e nella Asl Roma 6 sono 138 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore.

EMILIA ROMAGNA – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.782.284 casi di positività, 1.494 in più rispetto a ieri, su un totale di 6.043 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 2.801 molecolari e 3.242 test antigenici rapidi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 43 (dato invariato rispetto a ieri), 1.498 negli altri reparti Covid, sono 1.498 (+35 rispetto a ieri, +2%). Questi i dati – accertati alle 12 di oggi – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Le persone complessivamente guarite sono 4.294 in più e raggiungono quota 1.722.342 mentre si registrano 15 decessi, 17.638 dall’inizio dell’epidemia.

TOSCANA – Sono 428 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 8 agosto. Si registrano inoltre altri tre morti. Nella regione sono 1.352.301 i casi di positività al Coronavirus, 116 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 312 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.254.545 (92,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 414 tamponi molecolari e 2.483 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,8% è risultato positivo. Sono invece 603 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 71% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 87.260, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 585 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 76,7 anni.



SARDEGNA – Sono 489 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 agosto in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5. ”In Sardegna si registrano oggi 489 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 443 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1332 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 161 (+3). 24734 sono i casi di isolamento domiciliare (- 510). Si registrano 5 decessi: due donne di 79 e 98 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 88 anni e due uomini di 82 e 89, residenti nella provincia di Oristano”. Lo comunica la Regione Sardegna.