Covid oggi Italia, 137.599 contagi e 798 morti: bollettino della settimana

(Adnkronos) – Sono 137.599 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino settimanale diffuso oggi, 23 dicembre, dal ministero della Salute con i dati della settimana dal 16 al 22 dicembre Si registrano inoltre altri 798 morti. In calo del 21,2% i casi rispetto alla settimana precedente (quando erano 174.652). Aumentano invece dell’11% i decessi rispetto a sette giorni fa (quando erano 719).

In lieve calo il tasso di positività nell’ultima settimana: si attesta a quota 13,5%, 2,5 punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente (16%). Calano anche i test eseguiti in 7 giorni: il bollettino riporta infatti 1.019.362 tamponi, il 6,8% in meno rispetto alla settimana precedente (1.093.207)



Ecco i dati dalle regioni:

TOSCANA – Sono 1.083 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 23 dicembre 2022, in Toscana: 222 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 861 con test rapido. Al momento in Toscana risultano pertanto 73.050 positivi, -0,1% rispetto a ieri. Di questi 506 (34 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 24 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un’età media di 89,3 anni.

SARDEGNA – In Sardegna si registrano oggi 291 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 262 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1854 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 ( stesso dato di ieri ), i pazienti ricoverati in area medica sono 122 ( stesso dato di ieri ), mentre sono 5900 i casi di isolamento domiciliare ( – 114 ). Non si registrano decessi.Lo rende noto la Regione Sardegna