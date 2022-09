Covid oggi Italia, 21.085 contagi e 49 morti: bollettino 23 settembre

(Adnkronos) – Sono 21.085 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 49 morti per un totale di 176.824 vittime da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 151.607 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,9%. In calo i ricoverati che sono in totale 3.313, 37 in meno da ieri, e le terapie intensive occupate per complessivi 134 pazienti, 4 in meno di ieri.



LAZIO – Sono 2.039 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.673 tamponi molecolari e 11.940 antigenici con un tasso di positività del 13%. I ricoverati sono 329 i ricoverati (-22), 26 le terapie intensive occupate (-1) e 2.450 i guariti.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 362 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 356 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 240 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 99 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 145 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 223 i nuovi casi. Nelle province si registrano 614 nuovi casi; Asl di Frosinone: sono 212 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 252 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 75 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 75 i nuovi casi.

SARDEGNA – Sono 375 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 23 settembre. Si registra inoltre un altro morto. 337 i casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2500 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (+2) .I pazienti ricoverati in area medica sono 51 (-7) mentre sono 3924 i casi di isolamento domiciliare (-118). Si registra il decesso di un uomo di 61 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

ABRUZZO – Sono 618 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 23 settembre. Si registrano inoltre altri 3 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 553.180. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.663. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 522111 dimessi/guariti (+980 rispetto a ieri).Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27406 (-365 rispetto a ieri).

Di questi, 112 pazienti (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1078 tamponi molecolari (2478116 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3377 test antigenici (4328399).

Del totale dei casi positivi, 112247 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+139 rispetto a ieri), 157949 in provincia di Chieti (+166), 129577 in provincia di Pescara (+482), 132879 in provincia di Teramo (+134), 12267 fuori regione (+11) e 8261 (-314) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

CALABRIA – Sono 571 i nuovi contagi registrati in Calabria oggi, 23 settembre 2022, su 3.297 tamponi effettuati. Lo riferisce il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione che segnala anche +878 guariti e 4 morti (per un totale di 3.001 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -311 attualmente positivi, -3 ricoveri (per un totale di 115) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 6).