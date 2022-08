Covid oggi Italia, 21.998 contagi e 99 morti: bollettino 26 agosto

(Adnkronos) – Sono 21.998 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 99 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 148.412 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14,8%.



LAZIO – Sono 1.576 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.380 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 12,7%.

I ricoverati sono 612, 11 in meno da ieri, 42 le terapie intensive, uno in più di ieri, e 9.077 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma città sono a quota 727.

Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 253 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 279 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 195 i nuovi casi. Asl Roma 4: sono 63 i nuovi casi. Asl Roma 5: sono 111 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: sono 140 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 535 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 209 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Latina: sono 203 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Rieti: sono 60 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Viterbo: sono 63 i nuovi casi e 1 decesso.

SARDEGNA – Sono 541 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 agosto 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati fra molecolari e antigenici, 2.685 tamponi.

I pazienti, ricoverati nei reparti di terapia intensiva, sono 10, 2 in più di ieri. I pazienti, ricoverati in area medica, sono 107, stesso dato di ieri. In isolamento domiciliare 13.296 sono i casi di isolamento domiciliare.

ABRUZZO – Sono 937 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 agosto 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi.

Nel dettaglio, i nuovi casi di positività portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 535.828. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 3626. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 506.338 dimessi/guariti (+543 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25.864 (+388 rispetto a ieri). Di questi, 161 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.054 tamponi molecolari (2.449.914 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4.034 test antigenici (4.236.160).

Del totale dei casi positivi, 108131 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+179 rispetto a ieri), 153143 in provincia di Chieti (+292), 124749 in provincia di Pescara (+242), 129354 in provincia di Teramo (+178), 11810 fuori regione (+48) e 8641 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA – Sono 942 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 26 agosto. Si registrano inoltre altri 4 morti. 202 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 740 da test rapido antigenico, che portano il totale a 1.372.090 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.278.907 (93,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 855 tamponi molecolari e 6.416 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13% è risultato positivo. Sono invece 1.419 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 82.553, +0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 329 (3 in più rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 65,3 anni (2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 1 a Pisa).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

L’età media dei 942 nuovi positivi odierni è di 53 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 12% ha 80 anni o più). Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (202 confermati con tampone molecolare e 740 da test rapido antigenico). Sono 375.364 i casi complessivi ad oggi a Firenze (177 in più rispetto a ieri), 92.121 a Prato (56 in più), 108.140 a Pistoia (71 in più), 68.668 a Massa (92 in più), 146.459 a Lucca (109 in più), 159.156 a Pisa (110 in più), 123.979 a Livorno (84 in più), 124.111 ad Arezzo (108 in più), 98.341 a Siena (67 in più), 75.196 a Grosseto (68 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 322 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 377 nella Nord Ovest, 243 nella Sud est.