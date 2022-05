Covid oggi Italia, 22.438 contagi e 114 morti: bollettino 25 maggio

(Adnkronos) – Sono 22.438 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 114 morti, che portano a 166.264 il totale delle vittime da inizio pandemia. 220.101 i tamponi effettuati, per un tasso di positività dell’10,2%. Sono 5.969 i ricoverati con sintomi, -271 da ieri, 271 i pazienti attualmente in terapia intensiva (-15). e persone attualmente positive sono 792.583 con un calo di 17.438 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 40.323 guariti, che portano il totale a 16.353.585 da inizio pandemia.

Ecco i dati, regione per regione:

TOSCANA – Sono 1.266 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 maggio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.103.639 (96,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.901 tamponi molecolari e 9.760 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,9% è risultato positivo.Sono invece 2.194 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 57,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 31.313, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 343 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 4 uomini, con un’età media di 74,5 anni.

PIEMONTE – Sono 1.189 di cui 1.112 a test antigenico, i nuovi positivi al Covid in Piemonte. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 14.667 di cui 12.688 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta all’9,2%. I ricoveri ordinari sono 370 (- 29 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 17, in aumento di 1 unità rispetto a ieri. Quattro i decessi segnalati di persone con diagnosi di Covid.

EMILIA-ROMAGNA – Sono 2.152 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna oggi, 25 maggio, su un totale di 14.019 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 8.561 molecolari e 5.458 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,3%. Si registrano 9 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 26 (-2 rispetto a ieri, pari a -7,1%), l’età media è di 68,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 938 (-66 rispetto a ieri, pari a -6,6%), età media 75,4 anni.

ABRUZZO – Sono 643 (di età compresa tra 3 mesi e 97 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo oggi, 25 maggio 2022, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Tra i contagi odierni, 419 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 84 e 90 anni, 3 in provincia di Teramo e 1 in provincia dell’Aquila) e sale a 3.311. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 24.589 (-2.548 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 2.752 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche. Sono 235 i pazienti (-5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 6 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 24.991 (-1899 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.545 tamponi molecolari e 4.645 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 8,94%.

SARDEGNA – Sono 864 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 25 maggio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.912 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11. I pazienti ricoverati in area medica sono 170 (-15). Sono 18.266 i casi di isolamento domiciliare (-1.530). Si registrano 5 decessi: una donna di 88 anni e un uomo di 90, residenti nella provincia di Oristano; una donna di 86 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 54 e 73 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e in quella di Nuoro.

CALABRIA – Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 763 i nuovi contagi registrati (su 4.976 tamponi effettuati), +3.434 guariti e 5 morti (per un totale di 2.592 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -2.676 attualmente positivi, -11 ricoveri (per un totale di 180) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 9).