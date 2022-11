Covid oggi Italia, 229.122 e 580 morti: bollettino ultima settimana

(Adnkronos) – Sono 229.122 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 17 al 24 novembre in Italia, secondo il bollettino settimanale – regione per regione – della Protezione Civile e del ministero della Salute. In 7 giorni si registrano inoltre altri 580 morti. Si conferma il trend in crescita rispetto alla settimana scorsa.

Il 17 novembre il totale dei casi Covid era pari a 24.031.538 rispetto ai 24.260.660 del 24 novembre, i decessi totali sono passati da 180.518 a 181.098. Al 24 novembre i ricoverati con sintomi sono 7.613 rispetto ai 6.981 del 17 novembre (+632), mentre i pazienti in terapia intensiva passano da 247 a 250 (+3). Il totale dei tamponi effettuati è pari a 257.057.363 contro 255.780.377 al 17 novembre, per un totale di 1.276.986 nell’ultima settimana.

I DATI DALLE REGIONI

TOSCANA – Sono 2.074 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 novembre 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.061 tamponi molecolari e 9.299 antigenici rapidi con un tasso di positività del 20%. Da ieri sono guarite 1.212 persone.

I ricoveri in ospedale sono 498, uno in meno rispetto a ieri, 16 le terapie intensive occupate, stabili rispetto ai ieri. Ecco il numero di nuovi casi delle ultime 24 ore per provincia: Firenze a 522 in più rispetto a ieri, Prato a 110 in più, Pistoia a 163 in più, Massa Carrara a 123 in più, Lucca a 276 in più, Pisa a 259 in più, Livorno a 231 in più, Arezzo a 142 in più, Siena a 132 in più e Grosseto a 110 in più. A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni. In isolamento domiciliare 62.899 persone.