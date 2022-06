Covid oggi Italia, 23.042 contagi e 84 morti: bollettino 9 giugno

(Adnkronos) – Sono 23.042 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 9 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 84 morti. Sono 179.127 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,9%. Calano le terapie intensive, due in meno di ieri e 197 in totale, e i ricoveri ordinari, 62 in meno di ieri e 4.234 in totale, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio.

Ecco i dati, regione per regione:

LAZIO



“Oggi nel Lazio, su 4.782 tamponi molecolari e 18.008 tamponi antigenici per un totale di 22.790 tamponi, si registrano 2.888 nuovi casi positivi (+44); sono 3 i decessi (-4), 478 i ricoverati (-6), 31 le terapie intensive (-1) e +3.030 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,6%. I casi a Roma città sono a quota 1.820”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

TOSCANA



In Toscana sono 1.394 i nuovi casi Covid (309 confermati con tampone molecolare e 1.085 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.160.232 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.126.276 (97,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.590 tamponi molecolari e 8.388 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14% è risultato positivo. Sono invece 2.293 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 60,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.838, +0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 223 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 87 anni.



ABRUZZO



Sono 526 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, a 409831. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (una 87enne e un 80enne in provincia di Teramo) e sale a 3.344. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 389.662 dimessi/guariti (+930 rispetto a ieri). Lo comunica l’assessorato regionale alla Sanità.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 16.825 (-406 rispetto a ieri). Di questi, 163 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.625 tamponi molecolari (2.343.601 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.121 test antigenici (3.768.615).

CALABRIA



Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 487 i nuovi contagi registrati (su 3.677 tamponi effettuati), +788 guariti e 4 morti (per un totale di 2.629 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -305 attualmente positivi, -3 ricoveri (per un totale di 154) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 6).