Covid oggi Italia, 23.438 contagi e 84 morti: bollettino 25 agosto

(Adnkronos) – Sono 23.438 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 84 morti.

Ecco i dati, regione per regione:

LAZIO – Sono 1.699 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 25 agosto. Si registrano inoltre altri 4 morti. I nuovi casi a Roma sono 768. “Oggi nel Lazio, su 3.112 tamponi molecolari e 8.955 tamponi antigenici per un totale di 12.067 tamponi, si registrano 1.699 nuovi casi positivi (-125), sono 4 i decessi (+1), 623 i ricoverati (-32), 41 le terapie intensive (+2) e 10.622 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%”, comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 278 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 2: sono 299 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 191 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 4: sono 112 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 139 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 6: sono 143 i nuovi casi e 0 i decessi.

TOSCANA – Sono 1.025 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 25 agosto. Si registrano inoltre altri 5 morti. Nella regione sono 1.371.148 i casi di positività al Coronavirus, 231 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 794 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.278.057 (93,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.145 tamponi molecolari e 6.927 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,7% è risultato positivo. Sono invece 1.654 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 82.465, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 326 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (6 in meno). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 86,2 anni. Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

SARDEGNA – Sono 613 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 25 agosto. Si registrano inoltre altri 2 morti. ”In Sardegna si registrano oggi 613 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 546 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3043 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( – 3 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 107 ( – 8 ). 13372 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 416 ). Si registrano 2 decessi: un uomo di 88 anni, residente nella provincia di Sassari e un paziente residente nella provincia di Nuoro”. Lo comunica la Regione Sardegna.