(Adnkronos) – Sono 23.699 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 25 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 104 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 122.550 tamponi, il tasso di positività è al 19,3%. I pazienti covid ricoverati in ospedale nei reparti ordinari aumentano di 156 unità. In terapia intensiva, altri 21 malati.