Covid oggi Italia, 24.394 contagi e 88 morti: bollettino 20 agosto

(Adnkronos) – Sono 24.394 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 88 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 164.804 i tamponi processati con un tasso di positività al 14,8%.

Scende il numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono quattro in meno di ieri e 256 in totale e calano anche i ricoveri ordinari, 254 in meno e 6.528 in totale.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO – Sono 1.757 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 agosto 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. Sono 711 i ricoverati (-12), 41 le terapie intensive (-2) e +6.151 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,2%.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie della regione nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 256 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 317 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 188 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 87 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 174 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 137 i nuovi casi e 0 i decessi; Nelle province si registrano 598 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 244 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 208 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 55 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 91 i nuovi casi e 0 i decessi.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.744 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 agosto 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti per un totale di 17.795 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.265 tamponi con un tasso di positività del 17%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30, 2 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.145, 26 in meno rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 279 nuovi casi, seguita da Bologna a 244, Reggio Emilia a 212, Ravenna a 187 e Parma a 180. In isolamento domiciliare 27.809.

TOSCANA – Sono 1.063 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 agosto 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi.

Nel dettaglio, comunica la Regione, ”in Toscana sono 1.366.204 i casi di positività al Coronavirus, 1.063 in più rispetto a ieri (178 confermati con tampone molecolare e 885 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.272.411 (93,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 761 tamponi molecolari e 7.119 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,5% è risultato positivo. Sono invece 1.613 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 65,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 83.187, -0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 373 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 88,2 anni”.