Covid oggi Italia, 25.389 contagi e 112 morti: bollettino 24 agosto

(Adnkronos) – Sono 25.389 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 112 morti. Sono stati 174.227 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 14,6% (ieri 17%). In calo le persone ricoverate con sintomi (-208 per un totale di 6.170) e quelle in terapia intensiva (-15 per un totale di 239).

Ecco i dati, regione per regione:

LAZIO – Sono 1.824 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 3 decessi. I ricoverati sono 655 (-25), 39 le terapie intensive (+1) e 7.673 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 258 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 308 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 232 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 119 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 137 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: sono 151 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 619 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 235 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Latina: sono 205 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Rieti: sono 73 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Viterbo: sono 106 i nuovi casi e 0 i decessi.

EMILIA ROMAGNA – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.810.641 casi di positività, 2.172 in più rispetto a ieri, su un totale 11.969 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.189 molecolari e 5.780 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 18,1%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 12 sono state somministrate complessivamente 10.786.900 dosi; sul totale sono 3.798.265 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,5%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.951.140. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 31 (-1 rispetto a ieri, -3,1%), l’età media è di 62,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.142 (-28 rispetto a ieri, -2,4%), età media 74,8 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri); 1 a Parma (invariato); 2 a Reggio Emilia (invariato); 6 a Modena (+1); 9 a Bologna (-1); 1 a Imola (-2); 6 a Ferrara (invariato); 1 a Ravenna (invariato); 2 a Forlì (+1); 1 a Cesena (invariato); 1 a Rimini (invariato). L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 47,9 anni.

TOSCANA – Sono 1.064 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 agosto 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 6 morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.276.904 (93,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.034 tamponi molecolari e 7.735 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,1% è risultato positivo. Sono invece 1.692 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 82.598, -0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 339 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (4 in meno).



ABRUZZO – Sono 955 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 24 agosto. Si registrano inoltre altro 4 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 533.971. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.619. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 505.029 dimessi/guariti (+962 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25.323 (-11 rispetto a ieri). Di questi, 177 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.