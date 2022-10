Covid oggi Italia, 25.554 contagi e 52 morti: bollettino 23 ottobre

(Adnkronos) – Sono 25.554 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 52 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 161.787 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 15,7%. Sono 229 i pazienti in terapia intensiva, 2 in più di ieri, e 7.017 i ricoveri ordinari, 30 in meno di ieri.

LAZIO – Sono 2.674 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 ottobre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.886 tamponi, tra molecolari e antigenici.

I ricoverati sono 630, numero invariato rispetto a ieri, 31 le terapie intensive occupate, 6 in meno da ieri, e 2.046 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 1.453.

SARDEGNA – Sono 485 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 ottobre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non è stato registrato alcun morto nell’isola.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.620 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5, uno in più di ieri, quelli in area medica 90, 4 in meno di ieri. In isolamento domiciliare 8.259 persone.

TOSCANA – Sono 1.361 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 23 ottobre. Si registrano inoltre altri 6 morti. 297 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 1.064 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.455.701, lo 0,1 per cento in più rispetto al giorno precedente. Anche le persone guarite crescono dello 0,1 per cento (1.176 registrati nelle ultime 24 ore) e raggiungono quota 1.394.132 dall’inizio della pandemia, pari al 95,8 per cento dei casi diagnosticati.

I dati sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Al momento in Toscana risultano pertanto 50.645 positivi, 179 in più rispetto al giorno prima (+0,4 per cento). Di questi 480 (cinque in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 11 (stesso numero di ieri) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con sei nuovi morte registrate, anche se solo quattro si sono verificate negli ultimi giorni: si tratta complessivamente di 5 uomini e una donna con un’età media di 70,3 anni.

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.459 tamponi molecolari e 9.224 test antigenici rapidi: di questi il 12,7 per cento è risultato positivo. Sono invece 2.174 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 62,6 per cento è risultato positivo. L’età media dei 1.361 nuovi positivi è di 57 anni circa: l’ 8 per cento ha meno di 20 anni, il 12 per cento tra 20 e 39 il 31 per cento tra 40 e 59, il 35 per cento tra 60 e 79 anni e il 14 per cento ottanta o più.