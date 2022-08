Covid oggi Italia, 26.662 contagi e 74 morti: bollettino 7 agosto 2022

(Adnkronos) – Sono 26.662 (35.004 ieri) i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 74 i morti (158 ieri). E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 166.481 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 16%, in crescita rispetto a ieri (15,3%).

Sono 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sei in più rispetto a ieri. Mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono 8.926 in calo (-97) rispetto al dato registrato ieri. Sono 1.094.956 le persone attualmente positive (-10.502). Da inizio pandemia i contagiati sono 21.313.427, le vittime salgono a 173.136. I dimessi e guariti sono 20.045.335 con un incremento di 37.084.

COVID OGGI ITALIA, BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE



Toscana – Sono 1.329 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 agosto in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. Con i nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattro ore, 301 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.028 con test rapido, sale a 1 milione e 351.873 il numero dei contagiati rilevati dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,1 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono ugualmente dello 0,1 per cento (1.573 persone) e raggiungono quota 1.253.361 (92,7% dei casi totali). Questi i dati relativi all’andamento della pandemia accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Sardegna – Sono 530 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 agosto in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.180 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (+1), mentre quelli ricoverati in area medica sono 158 (- 5). Sono 25.244 i casi di isolamento domiciliare (+ 276).