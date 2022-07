Covid oggi Italia, 36.282 contagi e 59 morti: bollettino 4 luglio

(Adnkronos) – Sono 36.282 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 59 morti. Sono 129.908 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 27,9% (ieri 27,4%). In aumento i ricoveri con sintomi (+436 da ieri per un totale di 7.648) e le persone in terapia intensiva (+12 da ieri per un totale di 303).

COVID ITALIA, BOLLETTINO DI OGGI REGIONE PER REGIONE

LAZIO – Sono 4.777 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 4 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti.

A Roma, segnalati 2.954 nuovi casi. “Oggi nel Lazio, su 3.389 tamponi molecolari e 16.032 tamponi antigenici per un totale di 19.421 tamponi, si registrano 4.777 nuovi casi positivi (-3.896), sono 7 i decessi (+5), 699 i ricoverati (+27), 62 le terapie intensive (+4) e 4.514 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 24,5%. I casi a Roma città sono a quota 2.954”, dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

EMILIA ROMAGNA – Sono 4.070 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 4 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 13 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.267 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.247 molecolari e 5.020 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 43,9%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 28 (+1 rispetto a ieri, pari al +3,7%), l’età media è di 66,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.130 (+67 rispetto a ieri, +6,3%), età media 74,4 anni.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 46,4 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 59.068 (+18). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 57.910 (-50), il 98% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 4.039 in più rispetto a ieri.

PIEMONTE – Sono 1.903, di cui 1.819 positivi a test antigenico, i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 4 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto.

I tamponi effettuati sono 12.510 di cui 12.091 test antigenici, il rapporto positivi/tamponi si attesta al 15,2%. I ricoveri ordinari sono 424 (+ 37 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 10, invariati rispetto a ieri.

TOSCANA – In Toscana sono 1.208 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 4 luglio, che portano il totale a 1.226.325 dall’inizio dell’emergenza Covid. Lo riferisce il bollettino della Regione. Oggi sono stati eseguiti 682 tamponi molecolari e 4.401 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,8% è risultato positivo. Sono invece 1.551 i soggetti testati oggi, di cui il 77,9% è risultato positivo.

I ricoverati sono 574 (50 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (1 in meno). Sono quattro i nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 80,5 anni (1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Pisa).

SARDEGNA – Sono 933 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 4 luglio 2022, secondo numeri e dati del bollettino covid della regione. Non si registrano morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.079 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( -1). I pazienti ricoverati in area medica sono 132 (+8). Sono 29.456 sono i casi di isolamento domiciliare (+140).

ABRUZZO – Sono 1015 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 4 luglio, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 439400. Lo comunica il bollettino con i dati Covid della Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 65 e 87 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3387.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 402268 dimessi/guariti (+297 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 33745 (+714 rispetto a ieri). Di questi, 174 pazienti (+14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 394 tamponi molecolari (2378479 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 2506 test antigenici (3876558).Del totale dei casi positivi, 91627 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+139 rispetto a ieri), 125159 in provincia di Chieti (+325), 101646 in provincia di Pescara (+254), 107420 in provincia di Teramo (+242), 8713 fuori regione (+27) e 4835 (+28) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.