Covid oggi Italia, 36.632 contagi e 48 morti: bollettino 28 settembre

(Adnkronos) – Sono 36.632 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre, altri, 48 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 243.421 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 18,4%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 128 in totale e due in meno di ieri. Aumentano i ricoveri, 192 in più di ieri, e 3.653 in totale.

I DATI DALLE REGIONI



Lazio – Sono 3.209 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. “Oggi nel Lazio, su 3.460 tamponi molecolari e 14.348 tamponi antigenici per un totale di 17.808 tamponi, si registrano 3.209 nuovi casi positivi (-549); sono 2 i decessi (-2), 375 i ricoverati (-4), 25 le terapie intensive (stabili) e +2.798 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18%. I casi a Roma città sono a quota 1.558”, riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Emilia Romagna – Sono 3.129 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 settembre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto per un totale di 18.026 vittime da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.026 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 19, due in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 593, dodici in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 19.086 persone.

Toscana – Sono 1.883 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti. I nuovi casi, confermati con tampone molecolare e gli altri 1.609 con test rapido, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.402.207. I guariti crescono dello 0,1% (1.100 persone) e raggiungono quota 1.307.134 (93,2% dei casi totali).

Abruzzo – Sono 1.036 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 28 settembre. Si registra inoltre un altro morto. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 557.288. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 92enne) e sale a 3.665. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 524898 dimessi/guariti (+704 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 28725 (+241 rispetto a ieri).

Calabria – Sono 932 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 settembre 2022 in Calabria, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati tre morti per un totale di 3.007 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.479 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 563 persone. Il bollettino, inoltre, registra 4 ricoveri in più per un totale di 121 e 4 terapie intensive occupate in più per un totale di 9.

Sardegna – Sono 494 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Dei nuovi casi, 467 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2940 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( +1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 60 ( +4 ). Sono 4262 i casi di isolamento domiciliare (+130).

Basilicata – Sono 226 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 settembre 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 917 tamponi, mentre le guarigioni sono state 197. I ricoverati per Covid sono 19 di cui nessuno in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 4.549.