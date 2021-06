Covid oggi Italia, 389 contagi e 28 morti: bollettino 28 giugno

Sono 389 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 28 giugno, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 28 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 75.861 tamponi, il tasso di positività è a 0,5%. I pazienti ricoverati per covid sono 1.723 (-20. In terapia intensiva 289 persone (-5).

CALABRIA – Sono 7 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 28 giugno. Nessun nuovo decesso registrato. 1.021 i tamponi effettuati, +71 guariti e zero morti (per un totale di 1.224 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -64 attualmente positivi, -66 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 6).

MARCHE – Sono 3 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 28 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati testati 796 tamponi: 357 nel percorso nuove diagnosi (di cui 117 screening con percorso Antigenico) e 439 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 3 (0 nella provincia di Macerata, 0 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo, 1 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (1 casi rilevati) e contatti in setting domestico (2 casi rilevati). Nel percorso Screening un totale di 117 test antigenici effettuati e zero soggetti rilevati positivi.

TOSCANA – Sono 33 i contagi da Coronavirus in Toscana oggi, 28 giugno, secondo i dati del bollettino. Da tabella risulta un morto nelle ultime 24 ore. Oggi sono stati fatti 3.454 tamponi molecolari e 1.067 antigenici rapidi con una percentuale di positività dello 0,7%. I ricoverati sono 122, 2 in più rispetto a ieri, di cui 30 in terapia intensiva, 1 in meno. L’età media dei nuovi casi di oggi è di circa 34 anni. In isolamento domiciliare 1.993 persone con sintomi lievi o completamente asintomatici. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 302 in Toscana.

PUGLIA – Sono 9 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 28 giugno. Nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.256 tamponi. I guariti sono stati 412 che portano il totale a 242.723. I ricoverati sono oggi 157, due in meno rispetto a ieri. Da inizio pandemia nella Regione hanno perso la vita 6.640 persone.

BASILICATA – Sono 18 i nuovi contagi di coronavirus in Basilicata secondo i dati del bollettino di oggi, 28 giugno. Non si registrano morti, rende noto la task force regionale con il bollettino riferito alle ultime 48 ore. Sono stati processati 801 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 73. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 23 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 773 (-55).

Per la vaccinazione, sono state somministrate 6.335 dosi nei due giorni. Finora sono 288.252 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (52,1 per cento) e 154.992 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 443.244. I residenti in Basilicata sono 553.254.

ABRUZZO – Un nuovo contagio da coronavirus in Abruzzo oggi, 28 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non è stato registrato nessun morto. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 993 (-32 rispetto a ieri). 26 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 966 (-36 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 840 tamponi molecolari (1183569 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 225 test antigenici (505811). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.09 per cento. Del totale dei casi positivi, 18984 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (invariato rispetto a ieri), 19443 in provincia di Chieti (invariato), 18182 in provincia di Pescara (+1), 17446 in provincia di Teramo (+1), 586 fuori regione (-1) e 121 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

EMILIA ROMAGNA – Sono 64 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 28 giugno. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Sono stati 8.379 i tamponi eseguiti da ieri con una percentuale di positività dello 0,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 28, gli stessi di ieri, 191 quelli negli altri reparti Covid, 6 in più. In isolamento a casa 3.253 persone perché con sintomi lievi o asintomatici. Tra le province con il maggior numero di contagi Parma a 28 e Modena a 15, Bologna a 9 e Reggio Emilia a 4. Ravenna e Cesena, entrambe con 2 nuovi casi, e Piacenza, il circondario Imolese, Forlì e Rimini, tutte con un caso ciascuna. Nessun nuovo contagio registrato a Ferrara. Continua, infine, la campagna vaccinale anti-Covid. A oggi sono 1.381.358 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

CAMPANIA – Sono 48 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 28 giugno. Da tabella risultano tre morti nelle ultime 48 ore anche se ne sono stati aggiunti altri 14 del periodo aprile-maggio che sono stati registrati solo oggi . Sono 23 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva nella Regione, 216 quelli nei reparti di degenza.

LOMBARDIA – Sono 46 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Sui 9.458 tamponi processati, il tasso di positività è allo 0,4%. In terapia intensiva ci sono 61 posti letto occupati da pazienti Covid, uno in meno di ieri. Negli altri reparti, in tutto, sono ricoverati 250 pazienti, 8 in meno.

Tra i nuovi casi se ne contano 15 a Milano, di cui cinque contagi in città. Zero casi arrivano dalle province di Pavia e Como. A Bergamo sono 4 in tutto, a Brescia 2, a Cremona e a Lecco 3. Sono 6 a Lodi, 3 a Mantova, 4 a Monza, 2 a Sondrio e c’è un solo caso a Varese.

VALLE D’AOSTA – Nessun decesso e nessun nuovo caso positivo al coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 28 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Il totale delle persone colpite da virus da inizio epidemia è, pertanto, di 11.685. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui positivi attuali sono 35 di cui uno ricoverato in ospedale e 34 in isolamento domiciliare.

Nessun paziente è ricoverato, invece, in terapia intensiva. I guariti sono 11.177, uno più di ieri. Il totale dei casi testati è di 66.120, i decessi da inizio epidemia di persone risultate positive al Covid sono 473.