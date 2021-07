Covid oggi Italia, 4.522 contagi e 24 morti: bollettino 27 luglio

Sono 4.522 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 luglio in Italia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 24 decessi. In forte aumento rispetto a ieri i tamponi effettuati, che hanno registrato un incremento di +241.890 con un tasso di positività dell’1,8%. Il totale dei tamponi effettuati sale così a 76.558.586 con 30.735.682 persone testate.

Sono 99 in più i ricoverati con sintomi di Covid rispetto a ieri e in lieve aumento (+7) i ricoverati in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati sale a 1.611 e quello dei ricoverati in terapia intensiva a 189 con 16 ingressi del giorno. In aumento (+2.418) i dimessi e guariti che salgono a 4.126.741 mentre gli attuali positivi sono 70.310 con un incremento di 2.074 nuovi positivi.