Covid oggi Italia, 41.712 contagi e 81 morti: bollettino 19 ottobre

(Adnkronos) – Sono 41.712 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 81 morti.

Ecco i dati, regione per regione:

LAZIO – Sono 3.533 i nuovi contagi oggi, 19 ottobre 2022, nel Lazio secondo il bollettino della Regione che riporta anche ulteriori 8 decessi (-1). Eseguiti 2.797 tamponi molecolari e 17.435 tamponi antigenici per un totale di 20.232 tamponi. 616 i ricoverati (+12), 34 le terapie intensive (-3) e +4.502 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,4%. I casi a Roma città sono a quota 1.909.



EMILIA ROMAGNA – Sono 4.133 i nuovi contagi oggi, 19 ottobre 2022, in Emilia Romagna su un totale di 15.130 tamponi, di cui 6.004 molecolari e 9.126 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 27,3%. Si registrano 2 decessi: in provincia di Bologna (una donna di 83 anni); in provincia di Ravenna (una donna di 74 anni). Non si registrano decessi nelle altre province e nel Circondario imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 18.146.

TOSCANA – Sono 2.213 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 19 ottobre 2022, in Toscana: 364 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.849 con test rapido. Lo riferisce il bollettino della Regione. Al momento in Toscana risultano pertanto 50.527 positivi, -0,4% rispetto a ieri. Di questi 493 (27 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 13 (stabili) si trovano in terapia intensiva. Sono 8 i nuovi decessi: 5 uomini e 3 donne con un’età media di 88,8 anni. l numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.448.124. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.427 persone) e raggiungono quota 1.386.699 (95,8% dei casi totali).



CALABRIA – Sono 830 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 19 ottobre. Si registrano inoltre altri 4 morti. 4.695 tamponi effettuati, +1.137 guariti, sale a 3.040 il totale dei decessi nella regione. Il bollettino, inoltre, registra -311 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 148) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 7).