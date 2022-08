Covid oggi Italia, 42.976 contagi e 161 morti: bollettino 4 agosto 2022

(Adnkronos) –

Sono 42.976 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 4 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 161 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 242.010 tamponi, il tasso di positività è al 17,7%. In calo i ricoveri per covid nei reparti in ospedale (-272) e le terapie intensive (-34).

LAZIO – Sono 3.561 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 4 agosto 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. A Roma, segnalati 1.580 casi. Nel dettaglio “su 3.536 tamponi molecolari e 17.632 tamponi antigenici per un totale di 21.168 tamponi, si registrano 3.561 nuovi casi positivi (-486), sono 7 i decessi (-15), 1.029 i ricoverati (stabili), 58 le terapie intensive (-3) e +6.034 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.580”, dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Continua il rallentamento del numero dei casi” di Covid-19 “su base settimanale che segna un -30%. Cala l’incidenza a 556 casi per 100mila abitanti e il valore Rt scende a 0.89”.

I contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 633 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 481 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 466 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 216 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 256 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 334 i nuovi casi e 1 decesso.

ABRUZZO – Sono 1.679 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 513766. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (una 88enne e un 79enne) e sale a 3552.Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 467.203 dimessi/guariti (+1819 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 43011 (-142 rispetto a ieri). Di questi, 269 pazienti (-12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1629 tamponi molecolari (2427748 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6633 test antigenici (4141406). Del totale dei casi positivi, 104387 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+224 rispetto a ieri), 147310 in provincia di Chieti (+553), 119153 in provincia di Pescara (+406), 124264 in provincia di Teramo (+370), 10939 fuori regione (+44) e 7713 (+82) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

SARDEGNA – Sono 1.198 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 agosto 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4979 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (invariato rispetto al dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 169 (invariato rispetto al dato di ieri) mentre sono 28.145 i casi di isolamento domiciliare (-1269). Lo rende noto la Regione Sardegna.

Si registrano 5 decessi: una donna di 92 anni e un uomo di 77, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 89 anni e due uomini di 65 e 82, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro, in quella del Sud Sardegna e nella Città Metropolitana di Cagliari.

TOSCANA – Sono 2.115 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 agosto 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 18 decessi.

Nel dettaglio, in Toscana sono 1.346.959 i casi di positività al Coronavirus, 2.115 in più rispetto a ieri (401 confermati con tampone molecolare e 1.714 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.245.791 (92,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.656 tamponi molecolari e 12.121 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,4% è risultato positivo. Sono invece 2.952 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 71,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 90.702, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 664 (19 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (6 in meno). Oggi si registrano 18 nuovi decessi: 7 uomini e 11 donne con un’età media di 82,3 anni.

L’età media dei 2.115 nuovi positivi odierni è di 53 anni circa (9% ha meno di 20 anni, 15% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 31% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più).