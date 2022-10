Covid oggi Italia, 48.714 contagi e 120 morti: bollettino 25 ottobre

(Adnkronos) – Sono 48.714 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 120 morti.

Ieri erano stati registrati 11.606 casi e 39 decessi.

Sono 297.268 i tamponi processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 16,4%, in salita rispetto al 14,4% di ieri. In calo i ricoveri (-18 da ieri per un totale di 7.106) mentre sono in lieve aumento le persone che si trovano in terapia intensiva (+6 da ieri per un totale di 232)



I DATI DELLE REGIONI

Lazio – Sono 4.644 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 25 ottobre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 13 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.911 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 17,9%. I ricoverati sono stati 629, 17 in meno rispetto a ieri, 30 le terapie intensive occupate, uno in più di ieri, e 4.057 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 2.559.

Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 996 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 2: sono 948 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 615 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 4: sono 150 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 318 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 423 i nuovi casi e 1 decesso.

Emilia Romagna – Sono 2.151 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 ottobre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 23 morti per un totale di 18.192 vittime da inizio pandemia. Da ieri sono guarite 2.913 persone.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 22.291 tamponi, di cui 12.590 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 9,6%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.122, 18 in meno rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 554 nuovi casi, seguita da Modena a 349 e Piacenza a 258, poi, Rimini a 182, Ravenna a 174, Cesena a 132, Parma a 122 e Reggio Emilia a 118, quindi, Forlì a 96 e Ferrara a 92, infine, il Circondario Imolese a 74.

Calabria – Sono 1.018 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 25 ottobre. Si registrano altri 2 morti. 5.611 i tamponi effettuati, +1.197 guariti, 3.054 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra -181 attualmente positivi, -5 ricoveri (per un totale di 139) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 6).

Abruzzo – Sono 1.230 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 ottobre 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 3.701. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.348 persone.

I pazienti ricoverati sono 173 pazienti, 2 in meno rispetto a ieri, mentre sono 9 le terapie intensive occupate. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.205 tamponi molecolari e 6.302 test antigenici.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi da ieri L’Aquila a 280, Chieti a 409, Pescara a 302 e Teramo a 235.

Sardegna – Sono 1.114 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 ottobre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.128 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 93 che è lo stesso dato di ieri. In isolamento domiciliare 7.965 persone.

Basilicata – In Basilicata sono 235 i nuovi contagi da coronavirus, su un totale di 1.201 tamponi eseguiti, e non si registrano decessi. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito alle ultime 24 ore. Nello stesso report sono state registrate 266 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 31 di cui 1 (+1) in terapia intensiva: 15 nell’ospedale di Potenza; 16 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 4.926. Per la campagna vaccinale, finora le somministrazioni sono state in tutto 1.295.470 di cui 84,7 per cento di prime dosi, 80 per cento di seconde, 65,1 per cento di terze e 4 per cento di quarte.