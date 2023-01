Covid oggi Italia, 51.897 contagi e 495 morti: ultimo bollettino settimana

(Adnkronos) – Sono 51.897 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nel bollettino settimanale di oggi con i dati Covid dal 13 al 19 gennaio della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 495 morti. I casi sono in calo del 38,3% rispetto alla settimana precedente (quando erano 84.076), i decessi del 14,1% (la scorsa settimana erano 576).

E’ in calo il tasso di positività per Covid-19 in Italia nell’ultima settimana: si attesta a quota 7,6%, con una variazione di 3,4 punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente (quando era all’11%).

Calano anche i test eseguiti in 7 giorni: il bollettino riporta infatti un totale di 687.233 tamponi, pari al 10,5% in meno rispetto alla settimana precedente (767.718).

I DATI DALLE REGIONI



Toscana – Sono 343 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 gennaio 2023 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti per un totale di 11.457 vittime. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 840. Al momento in Toscana risultano pertanto 66.733 positivi, -0,7% rispetto a ieri. Di questi 277 sono ricoverati in ospedale, 28 in meno di ieri, 8 le terapie intensive occupate.

Calabria – Sono 259 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 gennaio in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi sono stati individuati su 2.341 tamponi effettuati. Sono +511 guariti. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 3.278. Il bollettino, inoltre, registra -253 attualmente positivi, +3 ricoveri (per un totale di 155) e, infine, +1 terapie intensive stabili (per un totale di 7).