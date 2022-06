Covid oggi Italia, 53.905 contagi e 50 morti: bollettino 22 giugno

(Adnkronos) – Sono 53.905 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 50 morti portando il totale delle vittime a 167.892.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 246.512 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 21,9%. Crescono sia i ricoveri nei reparti ordinari, 144 in più da ieri per un totale di 4.947, che le terapie intensive occupate, 10 in più da ieri, che porta il numero complessivo a 216.

LAZIO – Sono 6.593 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.552 tamponi molecolari e 23.744 antigenici per un totale di 29.296 tamponi, si registrano 6.593 nuovi casi positivi (-956); sono 6 i decessi (+3), 543 i ricoverati (+16), 55 le terapie intensive (+7) e +4.834 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,5%. I casi a Roma città sono a quota 3.912.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie della regione nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.359 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.444 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 1.109 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 276 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 483 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 606 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 1.316 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 413 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 575 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 131 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 197 i nuovi casi.

TOSCANA – Sono 3.043 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 giugno in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi, 609 confermati con tampone molecolare e 2.434 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.182.927 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.138.734 (96,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.822 tamponi molecolari e 11.333 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,1% è risultato positivo.

Sono invece 4.126 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 73,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 34.045, +6,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 296 (11 in più rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (3 in meno). De nuovi decessi, si tratta di 3 uomini e una donna con un’età media di 88,8 anni.

ABRUZZO – Sono 1.117 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 giugno 2022 in Abruzzo, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto, portando le vittime totali a 3.370. Da ieri sono state dimesse 850 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.703 tamponi molecolari e 4.301 test antigenici.

Di questi, 109 pazienti, uno in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 268 rispetto a ieri, Chieti a 292, Pescara a 267 e 251 a Teramo.

CALABRIA – Sono 1.288 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 giugno in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 5.130 tamponi effettuati. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.654 decessi. Il bollettino, inoltre, registra+ 696 guariti, +590 attualmente positivi, +1 ricoveri (per un totale di 146) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 5).