Covid oggi Italia, 62.071 contagi e 153 morti: bollettino 3 maggio

(Adnkronos) – Sono 62.071 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 3 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 153 morti.

In totale le vittime da inizio pandemia salgono a 163.889, mentre i casi totali sono 16.586.268. Sono 411.047 i tamponi, effettuati da ieri, e il tasso di positività è al 15,1%. I ricoverati con sintomi sono 9.695, 99 in meno da ieri, mentre sono 366 i ricoverati in terapia intensiva, due in meno da ieri.



LAZIO – Sono 5.053 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 3 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 11 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.830 tamponi molecolari e 44.539 antigenici con un tasso di positività al 9,4%. I ricoverati sono 1.145, 5 in più da ieri, 58 le persone nelle terapie intensive, uno in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 4.050 persone. I casi a Roma città sono a quota 2.543.

In particolare, nella Asl Roma 1 sono 852 i nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2 sono 936 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 3 sono 755 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 4 sono 213 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 5 sono 523 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Roma 6 sono 499 i nuovi casi e 1 decesso

Nelle province si registrano 1.275 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 388 i nuovi casi e 2 i decessi. Nella Asl di Latina sono 458 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl di Rieti sono 185 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl di Viterbo sono 244 i nuovi casi e 2 i decessi.

CAMPANIA – Sono 7.577 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 3 maggio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 48 ore sono stati registrati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 39. 995 tamponi, tra molecolari e antigenici. I ricoveri sono stati 722, mentre le terapie intensive occupate sono 44.

TOSCANA – Sono 3.620 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 3 maggio, in Toscana, secondo l’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi, 537 confermati con tampone molecolare e 3.083 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.104.325 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.046.841 (94,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.853 tamponi molecolari e 19.011 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,6% è risultato positivo. Sono invece 4.810 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 47.605, +0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 616 (19 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 12 nuovi decessi: 6 uomini e 6 donne con un’età media di 87 anni.

PUGLIA – Sono 4.766 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 maggio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 25.952 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.697; Bat: 313; Brindisi: 525; Foggia: 529; Lecce: 876;Provincia di Taranto: 772; Residenti fuori regione: 42; Provincia in definizione: 12. Sono 100.673 le persone attualmente positive, 536 ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.076.284 casi totali, 10.613.582 tamponi eseguiti, 967.302 persone guarite e 8.309 decessi.

CALABRIA – Sono 2.284 i nuovi contagi registrati oggi, 3 maggio in Calabria su 10.318 tamponi effettuati. Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione ci sono anche +3.842 guariti e 6 morti (per un totale di 2.515 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -1.564 attualmente positivi, -6 ricoveri (per un totale di 251) e, infine, -3 terapie intensive (per un totale di 15).

VENETO Sono 6.126 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 maggio 2022 in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 10 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.679.828, mentre gli attualmente positivi sono 67.980. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.477. Negli ospedali veneti sono ricoverate 608 persone in area medica e 19 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 115. Nella giornata di ieri sono state effettuate 593 vaccinazioni anti-Covid.

ABRUZZO – Sono 2.273 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 maggio 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri tre decessi. Nel dettaglio, i nuovi casi di positività portano il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, a 378.491. Dei positivi odierni, riferisce l’Assessorato regionale alla Sanità, 1.913 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di un 91enne della provincia di Chieti e di un 93enne della provincia dell’Aquila, mentre un altro caso è riferito ad un decesso avvenuto nei giorni scorsi) e sale a 3225. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 318180 dimessi/guariti (+2798 rispetto a ieri). Sono 322 i pazienti (-15 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 12 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 56752 (-513 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.