Covid oggi Italia, 63.837 contagi e 207 morti: bollettino 27 luglio

(Adnkronos) – Sono 63.837 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 207 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 317.720 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 20,1%. In calo i ricoveri, 30 in meno rispetto a ieri, e in terapia intensiva, 10 in meno da ieri.

LAZIO – Sono 4.924 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 27 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della Regione. Sono 13 i decessi (+3), 1.136 i ricoverati (+15), 80 le terapie intensive (+6) e +7.182 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,3%. I casi a Roma città sono a quota 2.068″. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Nel dettaglio, in numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 721 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 736 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 3: sono 611 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 165 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 387 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 6: sono 711 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 1.593 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Latina: sono 672 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 179 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 258 i nuovi casi e 0 i decessi.

SARDEGNA – Sono 2.013 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 27 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Nell’Isola si registrano 7 nuovi decessi: due donne di 80 e 91 anni e un uomo di 85 del Nord Sardegna e una donna di 89 anni e tre uomini di 79, 83 e 87 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna.

I 2.013 positivi sono stati confermati da 206 tamponi molecolari e 1.807 antigenici su un totale di 6.549 test processati. Sale a 14 (+1) il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e arriva a 185 (+5) quello dei posti letto occupati nell’area medica. Con 1.782 casi in meno, scende a 37.278 il numero di persone sottoposte all’isolamento domiciliare.

CALABRIA – Sono 2.566 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 27 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 13 morti (per un totale di 2.802 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +731 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 331) e, infine, -5 terapie intensive (per un totale di 10).

TOSCANA – Sono 3.464 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 27 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 11 morti. Tra i nuovi casi, 714 sono stati rilevati con tampone molecolare e 2.750 da test rapido antigenico. Oggi sono stati eseguiti 2.278 tamponi molecolari e 15.784 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,2% è risultato positivo.

L’età media dei 3.464 nuovi positivi odierni è di 51 anni circa (11% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Gli attualmente positivi sono oggi 95.266, -0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 760 (3 in più rispetto a ieri), di cui 34 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano 11 decessi: 7 uomini e 4 donne con un’età media di 80,9 anni.

BASILICATA – Sono 623 i contagi da Coronavirus oggi, 27 luglio 2022, in Basilicata secondo i numeri e dati Covid del bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti. Nelle ultime 24 ore le guarigioni sono state 1.128. I ricoverati per Covid-19 sono 93, 2 in più di ieri, di cui 3 in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 14.706.